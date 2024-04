79-jarige voetganger overleden na aanrijding bij plotseling oversteken

Een 79-jarige voetganger is donderdagochtend 4 april op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch ziekenhuis Paramaribo overleden. Dit na te zijn aangereden door een personenauto op de Martin Luther King (MLK)-weg in Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat een 51-jarige autobestuurder M.S. over de MLK-weg reed, komende vanuit de kant van Dageraadweg en gaande in de richting van de Paltan Tewarieweg.

Volgens het Korps Politie Suriname stak de bejaarde voetganger B.L. plotseling de weg over, waardoor de automobilist niet tijdig kon afremmen, met als gevolg de aanrijding. De voetganger liep hierbij een barstwond op aan zijn voorhoofd en was niet aanspreekbaar.

De politie van het bureau Livorno deed de plek aan, na de melding van de aanrijding. Er werd een ambulance ingeschakeld, die het verkeersslachtoffer afvoerde naar de SEH. Daar heeft B.L. vermoedelijk door de opgelopen verwondingen, het leven gelaten.

Het ontzielde lichaam van de man is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen. Het voertuig van de automobilist, die niet onder invloed van alcohol of één of andere bedwelmende middel verkeerde, is ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

Het onderzoek van deze zaak is overgedragen aan de Verkeers Unit van Regio Paramaribo.