Presidenten Guyana en Venezuela geven elkaar hand en wisselen cadeaus uit

Afgelopen week vond de VIIIe Top van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) plaats in St. Vincent and the Grenadines, waar ook Suriname aanwezig was. Een opvallend moment was de handdruk tussen de presidenten Dr. Irfaan Ali van Guyana en Nicholas Maduro van Venezuela (foto).

De relatie tussen de twee landen kwam in december vorig jaar onder druk te staan toen bijna 96% van de Venezolaanse bevolking tijdens een referendum bepaalde dat Essequibo in Guyana bij Venezuela hoort.

Het langlopende grensconflict sluimerde een tijd door en werd wereldnieuws. Er werd zelfs gesproken over een mogelijke oorlog tussen de twee buurlanden.

Uiteindelijk ontmoette Irfaan Ali en Maduro elkaar op 14 december, om het conflict rond de grensregio Essequibo te bespreken. Ook de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva was op verzoek van beide partijen aanwezig.

Afgelopen week kwamen de staatshoofden elkaar weer tegen. Naast een ferme handdruk werden er cadeaus uitgewisseld. Ali gaf Maduro een fles rum en een medaille, terwijl Maduro hem in ruil daarvoor een doos met Venezolaanse producten gaf.

Beide landen kwamen eerder overeen dat zij onder geen enkele omstandigheid, direct of indirect, elkaar zouden bedreigen of geweld tegen elkaar zouden gebruiken, ook niet als gevolg van eventuele bestaande controverses tussen de twee staten.

Bovendien hebben ze zich ertoe verbonden eventuele controverses op te lossen via

internationaal recht. De grenscontroverse ligt op dit moment bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ).