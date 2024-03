‘CELAC cruciaal voor regionale gelijkwaardigheid en welvaart’ 

President Santokhi beschouwt CELAC als een belangrijk instrument voor het creëren van een welvarende en gelijkwaardige regio. Tijdens de 8ste summit van de regionale organisatie in Saint Vincent and the Grenadines benadrukte het Surinaamse staatshoofd het belang van een gedeelde visie en eenheid binnen de regio om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken.

“Het is de eerste keer dat een CELAC-meeting is voorgezeten door de Caricom. Premier Ralph Gonsalves van Saint Vincent and the Grenadines heeft het heel goed gedaan”, aldus de regeringsleider in een vraaggesprek op 2 mei 2024. Hij complimenteert premier Gonsalves voor de manier waarop hij leiderschap heeft getoond bij het bemiddelen tussen Guyana en Venezuela over het Esequibo-grensconflict.

In een terugblik merkt president Santokhi op dat er veel uitdagingen zijn in de CELAC-regio. “Op politiek niveau zijn er veel spanningen tussen landen. Deze regio staat nog voor uitdagingen als het gaat om crises.”

Het staatshoofd zegt dat er ook positieve zaken zijn. Zo zijn er landen in de regio die sterk zijn in het creëren van een gezamenlijke markt. “Brazilië is bijvoorbeeld zeer bedreven in het tot stand brengen van een gezamenlijke markt. Het land is toonaangevend in de export van diverse producten. President Lula wil ook de positie van Brazilië versterken door middel van samenwerking op verschillende gebieden. Hierdoor kunnen andere landen ook profiteren van economische ontwikkeling.”

President Santokhi geeft aan dat de summit ook een belangrijk forum was voor het bespreken van veiligheid, migratie en klimaatkwesties. Enkele CELAC-lidlanden zijn ook lid van de Organisatie van de Overeenkomst voor Amazonische Samenwerking (ACTO). “Wij leveren de wereld gratis zuurstof met ons Amazone-regenwoud. We krijgen hier geen cent voor. We gaan gezamenlijk beleid formuleren zodat we gecompenseerd kunnen worden. We moeten inkomsten kunnen genereren uit ons duurzaam bosbeleid.”

In augustus van dit jaar wordt er een ministeriële bijeenkomst van ACTO gehouden in Suriname. President Santokhi laat weten dat er overeenstemming is bereikt over een meer pragmatische aanpak van de effecten van klimaatverandering.