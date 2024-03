NDP-parlementariër Jones: “Minister Ramadhin is emotioneel instabiel; die man liegt”

NDP-parlementariër Ebu Jones vindt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname emotioneel instabiel. Volgens de politicus zou de bewindsman in een radio-interview hebben aangegeven dat hij (Jones) voor een functie als beleidsadviseur bij het Mungra Medisch Centrum Nickerie (MMC) heeft gesolliciteerd en niet is aangenomen. Dit zou dan de reden zijn waarom de NDP’er de afgelopen dagen zware uit boosheid kritiek uit op Ramadhin met betrekking tot de aanpak van de ontstane gezondheidsproblemen bij de enorme rookontwikkeling in Wageningen.

Jones ontkent ooit voor zo een functie te hebben gesolliciteerd. “Die minister is emotioneel instabiel. Want alleen als je emotioneel instabiel bent maak je liegen tot jouw eigen. Die man liegt. Laat die minister met zijn grote mond met enige sollicitatiebrief komen en tonen dat ik ooit gesolliciteerd heb bij hem in verband met MMC. Bovendien beleidsadviseur? Ik ben ambassadeur en ambassadeur is veel hoger dan beleidsadviseur”, benadrukt de NDP’er.

De volksvertegenwoordiger vraagt zich af waarom hij zou willen solliciteren bij een instantie als het MMC waar de leiding incompetent is.

“We weten ook dat die minister van Volksgezondheid incompetent is. Want sinds hij de leiding heeft over het ministerie, beoordeel voor jezelf wat er met de medische zorg is gebeurd in Suriname. De gezondheidszorg in Suriname is tot de bottom. Dus omdat hij denkt dat de drempelkosten op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Wageningen tijdelijk zijn opgeschort, dat hij daarmee een bijdrage levert aan die rommel die nu daar plaatsvinden?

Waarbij zij niet genoegzaam optreden als overheid. Bovendien liegt die minister zodanig dat hij zijn eigen leugen gelooft. Deze vorm van liegen moet zodanig strafbaar gesteld worden dat de minister de volgende keer, wanneer hij niets bijzonders heeft te zeggen, niets gaat zeggen”, aldus Jones.

Volgens Jones is er informatie dat ‘bonzen vanuit de regering samen met ondernemers plannen hebben om gebieden klaar te maken voor de rijstteelt’. Vandaar dat de gebieden in Wageningen in brand zijn gestoken. En dit ziet hij als de oorzaak van de branden.

Hij roept de regering op om dit te laten onderzoeken. Volgens de NDP’er ligt de informatie op straat. Hij nodigt minister Parmanand Sewdien van LVV uit om dit in De Nationale Assemblee te komen ontkrachten.