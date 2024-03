Gewapende roofoverval op supermarkt Vierkinderenweg

Vier criminelen hebben maandagmorgen een gewapende roofoverval gepleegd op een supermarkt aan de Vierkinderenweg in Suriname.



Vernomen wordt dat de 31-jarige winkelier S.X. op dat moment alleen in de winkel aanwezig was. Plotseling stormden gemaskerde en gewapende mannen de zaak binnen.

Het slachtoffer werd meteen onder schot gehouden door de verdachten. Onder bedreiging maakten de rovers 60.000 SRD, een DVR box, pakken sigaretten, een onbekend aantal Telesur en Digicel belkaarten en twee mobiele telefoons buit.

De mannen waren ter plaatse met een witte Toyota Ipsum. Na hun snode daad stapten ze weer in de vluchtauto en reden weg.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.