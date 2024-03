Quincy Promes terug naar Rusland, geen uitlevering aan Nederland

Quincy Promes, die was gearresteerd in Dubai omdat hij na een ongeluk was doorgereden, keert dinsdag terug naar Rusland. Hij zal niet worden uitgeleverd aan Nederland melden Russische media vandaag.

De 32-jarige voetballer zal wel een boete moeten betalen voor de overtreding die hij heeft begaan.

Promes is in Nederland veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens drugssmokkel en ook nog eens anderhalf jaar voor het steken van zijn neef.

Volgens het Algemeen Dagblad was het Openbaar Ministerie in Nederland met de Verenigde Arabische Emiraten in gesprek om Promes uit te leveren, omdat de twee landen een uitleveringsverdrag hebben.