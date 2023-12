Nurmohamed: ‘Mogelijke oorlog Guyana en Venezuela geen reden voor stopzetting bouw brug Corantijnrivier’

Het grensconflict tussen Guyana en Venezuela is de afgelopen dagen weer opgerakeld na een referendum waarbij een ruime meerderheid wil dat Essequibo tot Venezolaans grondgebied gaat horen. Hoewel dit conflict tussen de twee landen op gegeven moment kan gaan escaleren, is er volgens de Surinaamse minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) geen reden om de geplande bouw van de brug over de Corantijnrivier stop te zetten.

Bij een eventuele oorlog tussen de twee buurlanden, zouden voornamelijk Guyanezen de brug gemakkelijk kunnen gebruiken om naar Suriname te vluchten.

“Als mensen vluchten voor oorlog, dan kan je over alles lopen. Dat is over de hele wereld zo. In oorlogstijd loopt men kilometers om te vluchten uit landen waar er oorlog is”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens Nurmohamed is het omgaan met vluchtelingen een aangelegenheid van zijn collega’s van Buitenlandse Zaken en Defensie. De blijvende kritiek op deze brug wuift de minister nog steeds af.

Nurmohamed: “Er zijn altijd mensen die kritiek hebben en er zullen altijd mensen zijn die een brug willen. De regeringen hebben de keus al gemaakt. Dus die discussie is al voorbij.”

Wat de brug betreft, hebben de ministers van OW van zowel Suriname en Guyana ondertussen een advies aan hun regeringen uitgebracht waarin is aangegeven dat er twee inschrijvers zijn voor de bouw.

“Waarvan één potentieel om alvast te starten met het onderhandelen. Het tweede advies dat we hebben uitgebracht is om goedkope financiering te gaan zoeken. Omdat de Public Private Partnership(PPP)-voorstellen vele malen duurder zijn uitgekomen dan de bouw van de brug. Dus wij zijn technisch na twee jaren klaar, alle studies zijn al gedaan, het ontwerp is al daar en onze technische keus is al gemaakt”, aldus de minister.

Nurmohamed stelt dat het nu aan de ministeries van Financiën & Planning en Buitenlandse Zaken ligt om de financiële en juridische overeenkomsten voor te bereiden.