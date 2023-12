Uitvaart slachtoffers goudmijnramp Matawaigebied

Vandaag vond in Suriname de uitvaart plaats van de 15 jongemannen die op maandag 20 november omkwamen te Kamp 21 Pasi. President Santokhi riep op om de herinnering aan de slachtoffers van de goudmijnramp in het Matawaigebied levend te houden.

Het staatshoofd sprak van zware momenten. “Het voor altijd groeten van dierbaren is geen prettig moment. We zullen hun nooit meer fysiek zien, maar zij zullen blijven voortleven, vooral in de gedachten en in onze harten”, aldus de Surinaamse president.

Tijdens de dienst werd aangegeven dat de regering de nabestaanden zoveel als mogelijk heeft willen tegemoetkomen in het rouwproces en de teraardebestelling. De psychosociale hulp zal beschikbaar blijven en de regering zal met de nabestaanden in contact blijven, om besluiten te nemen ten aanzien van de tweede fase.