Zorgen in Essequibo na referendum over mogelijke annexatie door Venezuela

In Venezuela heeft bijna 96% van de bevolking tijdens een referendum afgelopen zondag bepaald dat Essequibo in Guyana bij Venezuela hoort.

Volgens Venezuela maakt de regio deel uit van het land sinds de onafhankelijkheid van Spanje 200 jaar geleden. Guyana zegt echter dat het aan het einde van de 19e eeuw werd toegekend aan het toenmalige Brits-Guyana.

Het conflict bleef al die tijd sluimeren en werd nooit opgelost. De recente olievondsten maken de kwestie weer actueel. Behalve aan olie, is het gebied ook rijk aan goud.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro riep Venezolanen op zich uit te spreken over de vraag of Essequibo, dat vier keer zo groot is als Nederland en waar meer dan 125.000 van de 800.000 inwoners van Guyana wonen, bij Venezuela hoort.

Een overweldigende meerderheid stemde voor. Bij de inwoners van het olierijke gebied zijn de zorgen groot, schrijft de NOS.

Met buurland Suriname heeft Guyana ook een grensgeschil over het zogeheten Tigri-gebied, in Guyana ook wel de New River Triangle. Het is een gebied dat zowel door Suriname als door Guyana wordt opgeëist.