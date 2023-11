Boldewijn: “Tijd om bezetting Tigri-gebied door Guyana voor te leggen aan Internationaal Gerechtshof”

- Advertisement -

Het is volgens bestuurskundige August Boldewijn tijd dat er een oplossing komt in het decennialang grensconflict met buurland Guyana over het Tigri-gebied. Daarvoor zou Suriname kunnen afstappen van de vele onderhandelingen middels commissies en gewoon bij het Internationaal Gerechtshof kunnen aankloppen om de claim van Guyana af te wijzen.

“Die commissies zijn al bijna 40 jaren aan de gang. Is het niet tijd om deze hele commissies op te blazen en nu toch wel te gaan naar het Internationaal Gerechtshof om daar ons gelijk te krijgen? Want het is ons gebied. Suriname moet duidelijk maken dat wij niet meer gaan onderhandelen over deze zaken”, zei de bestuurskundige in een radio-interview.

Boldewijn stelt dat sinds de ondertekening van het verdrag van Chaquaramas in de jaren zeventig van de vorige eeuw door Guyana, het buurland het Tigri-gebied ook moest verlaten en geen militaire activiteiten daar mocht uitvoeren. Helaas blijkt nu het tegendeel.

- Advertisement -

Gezien het grensconflict tussen Guyana en Venezuela op gegeven moment ook kan gaan escaleren, is het volgens Boldewijn niet verstandig van Suriname om nu een brug over de Corantijnrivier te gaan bouwen. Suriname zou zich hiermee in een moeilijke positie plaatsen tegenover Venezuela.

“Wezen jullie voorzichtig hier in Suriname met het bouwen van een brug over de Corantijn. Want je weet niet wanneer de Venezolanen van oordeel zijn dat je samenwerkt met Guyana in hun nadeel. En dat ze die hele brug die je gaat bouwen opblazen”, zei Boldewijn.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei afgelopen week in De Nationale Assemblee dat de regering de Caricom moet aanschrijven dat Guyana zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Het Tigri-gebied zou worden gedemilitariseerd, maar Guyana trekt zich hier niks van aan. Het Internationaal Gerechtshof houdt openbare hoorzittingen. Daarbij heeft Guyana een landkaart gebruikt waarop het Tigri gebied als integraal deel van het Guyanees grondgebied werd gepresenteerd.