Sharman: “Als we over soevereiniteit praten, dan moeten we onze messen en vorken pakken en naar Tigri gaan”

“Als we over soevereiniteit praten, dan moeten we allemaal onze wapens pakken; onze messen, vorken, alles wat we hebben en naar Tigri gaan om te verdedigen. Daar is onze soevereiniteit in gevaar. Als sedert 1968 wordt het gebied bezet gehouden en kijken ernaar toe”, zo reageert de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Dew Sharman, over de kritiek vanuit diverse groepen op het voornemen van de regering om domeingrond in eigendom over te dragen aan vreemde mogendheden.

Sharman vindt dat er niets mis is met de voorgenomen overdracht. In een radio-interview voerde hij aan dat er genoeg ambassades in Suriname zijn en als toevallig de Indiase regering een terrein heeft gehad en daarop activiteiten wil ontplooien, moet er dan door Suriname gekeken worden naar de mogelijkheden in de wet.

“Naar oordeel van deskundigen bestaan die ruimte er wel. Zeker ook op basis van verdragen die bestaan op het gebied van diplomatiek verkeer. En het gaat niet om een grote lap van hectaren of een kwart van het land. Het is een stuk op de hoek van de Jagernath Lachmonstraat en de Albertlaan dat inderdaad aan ze is toegezegd.

Alleen zegt de Indiase overheid dat hun regels aangeven dat ze niet allerlei investeringen op een terrein kunnen plegen dat niet van hun is. Dat was de issue”, stelt de VHP’er. Hij gelooft er in ieder geval in dat alles conform regels en wetgeving zal plaatsvinden.