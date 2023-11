Inbrekers halen woning overhoop en maken geldbedragen in valuta buit

- Advertisement -

Een gezin in Suriname is vrijdagavond slachtoffer geworden van een inbraak, waarbij hun woning te Rainville compleet overhoop is gehaald. De buit betreft 10.900 euro en 100 USD.

Volgens de hoofdbewoner was hij rond 19.00u met zijn gezin van huis vertrokken. Ze kwamen rond 22.30u thuis aan en troffen alles in hun woning ondersteboven aan. De bewoners wisten meteen dat inbrekers hun woning tot hun doelwit hadden gemaakt.



Volgens de benadeelde woont hij al 16 jaren op het adres en heeft hij nog nooit zoiets meegemaakt.

De daders zijn ervandoor met geld, laptop en een camera box. Ze hebben de voordeur van de woning geforceerd en zich zo toegang tot de woning verschaft.

Na de ontdekking werd de politie van Geyersvlijt ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. De inbrekers zijn nog onbekend.