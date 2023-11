Jim Hok: “PALU heeft minimaal 8 zetels nodig om positieve rol te kunnen spelen in ontwikkeling Suriname”

- Advertisement -

De politieke partij PALU zal volgens voorzitter Jim Hok minimaal 8 zetels in 2025 nodig hebben om een serieuze stem te kunnen hebben in zowel De Nationale Assemblee als in de regering.

“Omdat we niet voor popki patu daar gaan zitten. Wij gaan de gemeenschap zeggen dat dit het aantal zetels is dat wij nodig gaan hebben om een rol te kunnen spelen in die positieve ontwikkeling van ons land”, aldus Hok donderdagavond op een open kader bijeenkomst van de PALU.

Hij benadrukte dat zijn partij in ieder geval niet een show gaat houden over hoeveel zetels zij wel of niet zal behalen. Hij merkte wel op dat indien de Surinaamse kiezer vindt dat de PALU om wat voor reden dan ook moet deelnemen aan de nieuwe regering, het dan ook betekent het dat die mensen de partij het aantal zetels moeten geven om dat te kunnen doen.



Hoewel de vorming van een zogenaamde derde blok voor de verkiezingen in 2025 is mislukt, staat de PALU nog steeds open voor een samenwerking. De partij is volgens Hok nog steeds in gesprek met parlementaire en buitenparlementaire partijen. Echter, deze eventuele samenwerking moet volgens hem niet alleen gebaseerd zijn op het behalen van zetels.

“De PALU blijft open voor een samenwerking, maar die samenwerking moet ergens op gebaseerd zijn. Dat is de visie waar wij naar toe gaan. Een samenwerking die puur gebaseerd is op het behalen van zetels hoeft niet. Omdat het geen stand gaat houden en in elk geval geen bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Dus wij zijn niet bereid om in elke coalitie te gaan zitten”, zei Hok.

De bedoeling van dit derde blok was om het kader van de verschillende kleine politieke partijen in Suriname samen te brengen onder één nieuwe centrale politieke partij, omdat pre-electorale combinaties vooralsnog verboden zijn. De oude partijen zouden dan normaal blijven bestaan, maar dan als lege partijen.

Hok stelt dat het merendeel van de vertegenwoordigers van de partijen die hierin betrokken waren kennelijk nog niet rijp genoeg waren voor zo een verandering.