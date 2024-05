Grote kans dat Chinese staatsbedrijf brug tussen Suriname en Guyana zal bouwen

Een Chinees staatsbedrijf kan de brug tussen Suriname en Guyana voor 100 miljoen US dollar minder bouwen dan Ballast Nedam. De kans is volgens president Chan Santokhi groot dat dit Chinese staatsbedrijf het project toegewezen krijgt wanneer het finaal besluit voor de bouw wordt genomen.

Vandaar dat hij in april mede namens het Guyanese staatshoofd Irfaan Ali, de president Xi Jinpin, via diplomatieke kanalen een gezamenlijke brief heeft overhandigd, waarin wordt gevraagd naar een mogelijke concessionele financiering van de brug over de Corantijnrivier.

“Dan moet ik mijn huiswerk maken, want als een Chinees bedrijf gaat uitvoeren dan moet ik weten hoe de financiering daar precies zal plaatsvinden. En ik weet dat meestal de Chinese staatsbedrijven die financiering zoeken bij hun regering. Dus wij hebben vooruitlopend daarop alvast aan de Chinese president gevraagd om mogelijkheden voor ons te zoeken voor de financiering van de brug.

In een persoonlijk gesprek zei hij dat hij zo snel mogelijk antwoord aan ons zal geven. Maar hij was zeer geïnteresseerd over die regionale ontwikkeling”, zei Santokhi zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Hij hoopt dat alles goed verloopt en de ground breaking ceremony dit jaar nog kan plaatsvinden.

Santokhi voerde aan dat er een heel proces is geweest van expression of interest naar de wereld toe om te kijken naar wie precies geïnteresseerd is in het bouwen van deze brug op basis van een public private partnership (ppp) en op basis van het principe van design, build, finance and operate.

Daarna is er een expression of proposal geweest waar aan de hand van specificaties van internationale deskundigen concrete voorstellen zijn aangeboden. Uiteindelijk is het proces van selectie ingezet door een joint team van Suriname en Guyana, met een ministerieel team en daarboven de twee presidenten.

Santokhi en Ali zijn drie maanden terug geïnformeerd en er is gebleken dat er twee bedrijven overgebleven zijn, namelijk het Chinese staatsbedrijf en Ballast Nedam. De twee staatshoofden krijgen de komende dagen het finaal advies.

Tot nog toe blijkt dat er wel internationale financieringsbedrijven zijn in de regio, Europa die het willen financieren. Verder is ook aan de IDB en de Braziliaanse president gevraagd om te financieren.