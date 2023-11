President Santokhi: Donkere momenten zullen samen overwonnen moeten worden om verder te gaan

- Advertisement -

De persvrijheid, de gemoedelijke sfeer waarin onze verkiezingen verlopen, en de harmonie waarin wij met elkaar leven. Het zijn volgens president Chandrikapersad Santokhi aspecten die gekoesterd en in stand gehouden moeten worden. Het staatshoofd zegt in zijn toespraak ter gelegenheid van 48 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid dat wij samen naar één gemeenschappelijke visie moeten werken om Suriname duurzaam tot ontwikkeling te brengen.

“Onze nationale identiteit is meer dan ooit belangrijk om ervoor te zorgen dat wij één volk zijn en blijven”, aldus president Santokhi. Het doet hem goed dat de regering in de afgelopen decennia in staat is geweest diverse samenwerkingen aan te gaan op regionaal en internationaal niveau en dat de samenwerking met diverse landen is uitgebreid en geïntensiveerd. “Deze samenwerkingen, bieden mogelijkheden voor zakelijke transacties, investeringen en het versterken van onze economie.”

President Santokhi benadrukt dat gewerkt moet worden naar een Suriname waar wij trots op mogen zijn. “Als negende president van Suriname kan ik met trots zeggen dat wij Surinamers overwinnaars zijn”, aldus het staatshoofd. “Overwinnaars van kolonisatie, overwinnaars van verdeeldheid, overwinnaars van uitbuiting, en overwinnaars van deconstructieve handelingen”, voegt hij eraan toe.

Volgens het staatshoofd zijn de diversiteit, daadkracht en veelzijdigheid die deze overwinningen met zich hebben meegebracht, niet zonder slag of stoot gegaan.

Hij benadrukt dat de strijd om Suriname naar groei en ontwikkeling te brengen nog steeds wordt gevoerd. Donkere momenten zullen samen overwonnen moeten worden om verder te gaan. En daarbij zal volgens het staatshoofd niet vergeten moeten worden dat Suriname een jonge natie is, die op vele vlakken nog veel moet leren. “Na 48 jaar zijn wij er namelijk nog niet”, zegt het staatshoofd. Er zal moeten worden gewerkt aan de verbetering, dromen van een mooie toekomst en dat vertalen in aspiraties en ambities.