- Advertisement -

Het verkeer in Suriname heeft iets na middernacht weer een dodelijk slachtoffer geëist. Een voetganger is overleden bij een aanrijding met een busje aan de Anton Dragtenweg in Suriname.

Het verkeersongeval vond plaats ter hoogte van pandnummer 85. De oorzaak is nog onbekend.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek.

- Advertisement -

Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.