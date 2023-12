BEP Jongeren op Kinderdag: Investeren in de toekomst

[INGEZONDEN] – Het is vandaag Kinderdag in Suriname. Als jongerenbestuur van de politieke partij BEP (Broederschap en Eenheid in Politiek), erkennen wij de onschatbare waarde van kinderen in de opbouw van onze natie. Op deze kinderdag vieren we niet alleen de dag van de jeugdigen, maar benadrukken we ook het belang van investeren in hun welzijn, onderwijs en toekomst.

Kinderen zijn de fundamenten van onze samenleving en daarom pleiten we voor een integrale aanpak om hun rechten te waarborgen. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor elk kind, ongeacht achtergrond of locatie. Daarnaast streven we naar veilige speelruimtes en sociale voorzieningen die de ontwikkeling van elk kind bevorderen.

Als BEP-jongerenbestuur willen we ook de rol van de ouders benadrukken. We moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij het leven van hun kinderen en een ondersteunende omgeving te creëren waarin ze kunnen gedijen.

Laten we op deze Kinderdag een verbintenis aangaan om gezamenlijk te werken aan een Suriname waarin elk kind gelijke kansen heeft om te groeien, leren en bloeien. Samen investeren we in de toekomst van ons geliefd land, wetende dat de jeugd de sleutel is tot duurzame vooruitgang en eenheid.

Namens het jongerenbestuur van de BEP

Aransa Landveld