49-jarige vader hangend in badruimte aangetroffen

Een 49-jarige man is afgelopen zondag hangend aangetroffen in de badruimte van zijn woning aan de Birtantiestraat in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer L.S. met zijn drie minderjarige kinderen op het adres woonde. Volgens de buren was de vader terneergeslagen over het gedrag van een van de kinderen, te weten een 14-jarige dochter.

Ze zou volgens de buurtbewoners meerdere malen van huis zijn weggelopen.

De vader kon dit hoogstwaarschijnlijk niet meer aan en besloot om een einde aan zijn leven te maken. Hij werd levenloos, hangend aan een stuk vitrage aangetroffen.



Zijn lichaam werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).