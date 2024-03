17-jarig meisje loopt weg van huis en laat briefje achter

Een 17-jarig meisje woonachtig aan de Kwattaweg in Suriname, wordt sinds afgelopen nacht vermist. Vernomen wordt dat ze een brief heeft achtergelaten, waarin ze vraagt om niet gebeld of bericht te worden.

De moeder ging zondagavond rond 21.00u van huis, toen haar dochter nog thuis was. Toen de vrouw rond 01.00u weer terug was, merkte ze dat haar dochter niet thuis was.



Bij onderzoek trof de moeder een briefje aan, waarin de dochter zou hebben aangegeven dat ze niet gebeld of bericht wenst te worden.

De bezorgde moeder deed na de ontdekking, aangifte van vermissing bij de politie van Kwatta.

De redactie van Waterkant.Net sprak maandagmorgen met de moeder die aangaf dat haar dochter nog steeds niet terecht is.