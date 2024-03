KPS vraag aandacht voor gedwongen orgaanverwijdering

Het Korps Politie Suriname heeft maandag aandacht gevraagd voor gedwongen orgaanverwijdering, een vorm van mensenhandel.

Bij gedwongen orgaanverwijdering moet iemand onder dwang zijn of haar orgaan uit het lichaam laten verwijderen en afstaan.

Volgens de Surinaamse politie zijn hiervan (nog) geen geregistreerde gevallen in Suriname bekend.

Het KPS roept mensen die informatie hierover te delen hebben op, om contact op te nemen met de afdeling Trafficking in Persons (TIP). Dat kan via telefoonnummer 400418 of Whatsapp naar +597 7466228 of +597 8763789.