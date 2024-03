Man biedt valse US dollars aan om te wisselen

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag een 39-jarige man aangehouden, die valse US dollars zou hebben aangeboden om te wisselen. Ook was hij in het bezit van een vals rijbewijs, waarmee hij een e-ID kaart probeerde te laten maken.

De verdachte Orveo B. heeft vorige maand bij aankoop van drank bij een verkoopster langs de weg, valse Amerikaanse dollars aangeboden. De verkoopster heeft op basis van vertrouwen twee USD biljetten voor de verdachte gewisseld in Surinaamse dollars, tegen de geldende koers.

Nadat de verkoopster op haar beurt de biljetten wilde wisselen, kreeg ze te horen dat het om vals geld ging. De vrouw stapte direct naar de politie en deed aangifte tegen de voor haar onbekende man.

B. trachtte ook een e-ID kaart te laten maken en bood hiervoor een nagemaakt rijbewijs aan als identificatiebewijs. De zaak leek verdacht en er werd een onderzoek in gesteld. Uiteindelijk viel hij door de mand omdat de gegevens niet overeen kwamen met het origineel rijbewijs.

De politie werd gealarmeerd over het geval waarna er een onderzoek werd ingesteld. Na goed speurwerk werd Orveo in beeld gebracht en op zondag 3 maart aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

De verdachte werd ter voorgeleiding overgedragen aan bureau Keizerstraat. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd B. in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.