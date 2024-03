Kalloe: “We hebben tot nu toe drie tot vier presidenten gehad. En die waren grote dommies”

Oud-minister, ondernemer en ingenieur Richard Kalloe stelt dat Suriname vanaf 1987 een aantal presidenten heeft gehad die alleen maar ellende en rotzooi in het land hebben gemaakt.

“We hebben tot nu toe drie tot vier presidenten gehad. En die waren grote dommies. Ze hebben op geen enkele wijze enige matige van vooruitgang kunnen bewerkstelligen. Terwijl ze voldoende geld hadden”, zei Kalloe in het radioprogramma Bakana Boskopu op Pipel FM.

Volgens de oud-minister is het daarom belangrijk dat de huidige versie van de grondwet van Suriname zo spoedig mogelijk overboord wordt gegooid en we teruggaan naar een meer zuivere parlementaire democratie, zoals we die eerder gekend hebben met de grondwet van 1975.

“Het kiesstelsel is nu veranderd, maar het regeersysteem deugt ook niet. En we merken dus dat het huidig systeem te veel macht legt in handen van één persoon (president). We moeten eigenlijk teruggaan naar het oude Arron-systeem met enkele kleine veranderingen.

Ik heb al een concept nieuwe grondwet op basis van de Arron-grondwet. En dat is bijna kopieconform de grondwet van Nederland. We moeten op een aantal punten een aantal zaken veranderen en dan hebben we een hele goede grondwet met een zuivere parlementaire democratie”, aldus Kalloe.

Met zo een nieuwe grondwet en zuivere parlementaire stelsel zullen volgens Kalloe alle etnische groepen zeggenschap hebben, waardoor zij zich ook niet meer achtergesteld zullen voelen. Belangrijk is daarom dat alle politieke partijen, die mee zullen doen aan de verkiezingen in 2025, zich nu al uitspreken of zij de grondwet van 1987 gaan handhaven of een nieuwe gaan aannemen.

De oud-minister vindt de introductie van het landelijk evenredigheidsstelsel in 2025 een heel goede zaak. Hij stelt dat hiermee ook de zogenaamde ‘gedwongen coalities’ tot het verleden zullen gaan behoren en zullen vooral de kleinere politieke partijen minimaal 10 tot 20 zetels naar zich toetrekken.

“En dat zal ten koste gaan van de VHP, NDP en de NPS. De NPS zal zeer waarschijnlijk verdwijnen en de VHP gaat een lilliputter partij worden”, aldus Kalloe.