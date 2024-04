Dikan: “Als ik in Amoksi zijn plaats was zou ik opstappen”

“Als ik in zijn plaats was zou ik opstappen”, zegt oud-minister Edgar Dikan naar aanleiding van de manier waarop het minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in de afgelopen vier jaren niet is gelukt om de criminaliteitsgolf in Suriname onder controle te krijgen.

In een interview op Culturu tv merkte de BEP-ondervoorzitter op dat Amoksi al geruime tijd één van zijn belangrijkste partners kwijt is geraakt.

Hij noemt onder andere de Surinaamse Politiebond (SPB) die in juli 2022 het vertrouwen in de bewindsman heeft opgezegd, waardoor hij geen draagvlak meer heeft bij het politiepersoneel.

“De minister geniet al twee jaren geen vertrouwen meer van de bond, want de bond praat met de president. Dus de persoon waarmee ik zou moeten werken om de criminaliteit aan te pakken en te brengen naar acceptabele proporties heeft geen vertrouwen in mij. Dus ik heb geen draagvlak. Al zou ik met iets goeds komen. Dus puur vanuit die positie bekeken zou ik bedanken en de eer aan mezelf houden”, aldus Dikan.