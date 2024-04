Moederdag special vrijdag 10 mei in Amsterdam

Binnenkort is het weer Moederdag en daarom is er op vrijdag 10 mei 2024 een bijzondere ‘Moederdag Special’ van 18.00u – 04.00u in Amsterdam-Zuidoost.

De line-up is ook heel bijzonder en bestaat uit de Kotie Skieng Band met Carlos Aarron & Stoffy, Young Cosje, Konsensi, New Caz, DJ Pac en MC Sidney! Ook is er een speciale verrassing uit Suriname die avond.

Kaarten zijn 20 euro in de voorverkoop en verkrijgbaar bij Torie Osso, ‘Draver’, Bosten, Oliver Babel Ricardo’s eethuis en Paco Café de Bajes. Online kun je ook kaarten halen en wel hier via Eventbrite.

Deze special wordt gehouden aan de Schepenbergweg 13, postcode 1105 AS te Amsterdam Zuidoost. Keuken, BBQ en security aanwezig. Bel of app voor meer info naar 06-87773073 of 06-20851311.