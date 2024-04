Van Samson: “Motie van wantrouwen NDP lijkt gewoon op paniekvoetbal”

Parlementariër Cedric van Samson vraagt zich af welk nut er is om bijna een jaar voor de verkiezingen in Suriname een motie van wantrouwen in te dienen tegen president Chan Santokhi.

“Waarbij je vraagt dat de regering het mandaat teruggeeft met het doel om verkiezingen te houden. Terwijl ook al zou dat gebeuren en de regering zou nu vallen, zou er toch een periode ingaan van een jaar om verkiezingen voor te bereiden. Dus het slaat op niets. Het is een open deur intrappen. Wat haal je dan daarmee? Het lijkt maar gewoon op paniekvoetbal”, zegt Van Samson.

Hij stelt dat er een heleboel zaken in deze motie genoemd zijn die de NDP reeds eerder bij het Openbaar Ministerie heeft aangebracht voor onderzoek. Daarnaast zijn er heel wat zaken in deze motie opgenomen die niet bewezen zijn.

“Er zijn een heleboel suggestieve dingen genoemd in die motie. En dat is ook het gevaar van een motie, want een motie moet duidelijk zijn”, aldus de VHP’er die bovendien vindt dat de NDP-fractie niet de juiste procedure heeft gevolgd.

De parlementariër vindt bovendien dat de NDP de hand in eigen boezem moet steken en ook moet aangeven wat zij precies fout heeft gedaan gedurende de periodes waarin zijn regeermacht heeft gehad.

“Je oppositievoering moet in lijn zijn met wat jij gaat doen wanneer jij dan in het machtscentrum komt. En ik merk niet dat de NDP aangeeft wat ze verkeerd hebben gedaan. Ik hoor wel steeds ‘er zijn fouten gemaakt’, maar welke fouten er zijn gemaakt zegt men niet. Iedereen kan fouten maken en we moeten ook in staat zijn om iedereen te vergeven die zijn fouten heeft ingezien. Maar als je me niet precies kan uitleggen wat je precies fout gedaan hebt, kan ik niet zeggen dat ik je het voordeel van de twijfel geef.

De oppositievoering van de NDP is ook niet consistent, want er zijn een heleboel zaken waaraan de NDP zelf heeft meegewerkt toen zij in het parlement zaten. Dingen als grondconversie, daar heeft de NDP zelf aangegeven bij monde van de vorige president Bouterse dat het een pracht van een stuk is en dat ze het wel zouden uitvoeren. En nu in de oppositievoering van de NDP schreeuwen ze brand en moord over grondconversie. Dus ze zijn niet eens consistent met wat zij zelf hadden gezegd toen zij in de uitvoerende positie zaten”, aldus Van Samson.