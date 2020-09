Toekomstige olie-inkomsten dienen als zekerheid voor USD staatsobligatie

De staat Suriname is voornemens een nieuwe staatsobligatie uit te geven die 400 miljoen US-dollar (USD) moet binnenhalen. De uitgifte van de obligatielening heeft als looptijd 2020-2027 en de rente van 5% zal net als de obligatie, in USD worden betaald. Dat staat in de concepttekst van de prospectus die is aangeboden aan de bancaire sector.

Een staatslening, ook wel staatsobligatie genoemd, is een lening van beleggers aan de overheid. Staatsleningen worden uitgegeven om de financieringsbehoefte van de staat te dekken. De houder van de staatslening heeft een vordering op de staat. Dat betekent dat deze verplicht is om rente en aflossing te betalen.

De staat beoogt met de uitgifte van de staatsobligatie ook om aan ingezetenen van Suriname, alsook de Surinaamse diaspora in Europa, de Verenigde Staten en de Nederlandse Antillen, een alternatieve en waardevaste belegging voor lange termijn te bieden.

Als zekerheid dienen toekomstige vreemde valuta verdiensten uit de offshore olie-industrie van Suriname. De regering neemt deze stap teneinde de noodzakelijke budgettaire ruimte te creëren om aan de maandelijkse lopende verplichtingen te voldoen. Ze hoopt met deze obligatielening wisselkoers en prijzen producten te stabiliseren.

Suriname heeft in 2016 ook al succesvol een tienjaarsobligatie van 550 miljoen dollar geplaatst. Die waren erg gewild door de recente vondst van olie in Suriname: