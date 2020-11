Eerste paal nieuwbouw Shri Krishna School in Utrecht

Aanstaande maandag 30 november wordt in Utrecht de eerste paal geboord voor de nieuwbouw van de Shri Krishna School. Maar eerst wordt volgens hindoe riten om positieve energie gevraagd voor de bouwplek. Daarna wordt de fundering gelegd. De verwachting is dat het schoolgebouw aan de Lawick van Pabstlaan in december 2021 wordt opgeleverd.

“De leerlingen verdienen het echt om in een nieuw gebouw les te krijgen. Het is ook mooi voor de wijk en we hopen hierdoor ook zichtbaarder te zijn”, zegt directeur Kusum Drigpal-Khasa. Jaren van plannen maken, kosten berekenen en lobbyen en overleggen met de gemeente en samenwerkingspartners, zijn aan dit moment voorafgegaan.

Uiteindelijk moet er een nieuw en energieneutraal schoolgebouw gebouwd worden met een gedeelte voor de Shri Krishna School en het andere deel voor OBS Pantarijn. Voor boren in plaats van heien is overigens gekozen omdat de geluidsoverlast veel minder is. Het gebeurt bijna trillingsvrij en geruisloos. Wel is het hele proces vertraagd omdat er dwars over het schoolplein een oude Romeinse weg is ontdekt waar eerst archeologisch onderzoek naar gedaan moest worden.

Rajesh Ramnewash is bestuursvoorzitter van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), waar de Shri Krishna School onder valt. Hij geeft meteen toe dat het een heel complex proces is geweest. ”Wel gaan we met het nieuwe gebouw uiteindelijk onze doelen bereiken”, vertelt hij enthousiast. “Er komt een groot speellokaal en een leerplein. Bovendien kunnen we de lokalen vergroten. Verder komt er voor kinderen van 0 tot 4 jaar een peuterspeelzaal. Hierdoor kunnen we een doorlopende leerlijn aanbieden als ze later bij ons ook de basisschool gaan volgen.”

De school wordt overigens gebouwd volgens het Indiase Vastu Shastra principe waarbij de juiste ligging van het gebouw ten opzichte van goede energiebanen en kleuraccenten van belang is. Hierbij is het ook belangrijk dat de ingang van het gebouw aan het noorden of noordoosten komt te liggen. In dit verband gaat Hindoe Geestelijke pandit Hemradj Baidjnath Misier positieve energie verwelkomen samen met de eerste directeur van de school, Shaam Jibodh, op de plek waar het nieuwe gebouw komt te staan. “Dit moet ervoor zorgen dat het hele bouwproces wat daarna daar gebeurt voorspoedig verloopt”, zegt hij. Voor het verwelkomen van de positieve energie zal de pandit een altaartje bouwen waar de hindoe rituelen worden opgevoerd. Tijdens de rituelen brengt hij onder meer een vuuroffer. Daar gebruikt hij een klein metalen bakje voor waarin een vlammetje wordt aangestoken.

Directeur Drigpal-Khasa verheugt zich op deze dag. “Ik vind het spannend en mooi dat ik hier deel van mag uitmaken”, zegt ze. “Wel jammer dat we in verband met de coronapandemie maar een beperkt aantal mensen kunnen uitnodigen. Er is wel een online link gemaakt

Directeur Drigpal-Khasa verheugt zich op deze dag. “Ik vind het spannend en mooi dat ik hier deel van mag uitmaken”, zegt ze. “Wel jammer dat we in verband met de coronapandemie maar een beperkt aantal mensen kunnen uitnodigen. Er is wel een online link gemaakt https://youtu.be/Q2IvKWaub1Q waarmee op maandag 30 november van 1530 tot 1630 uur het boren van de eerste paal en de ceremonie live gevolgd kan worden, die ook gedeeld zal worden via social media kanalen.”