Vat met lijk van geknevelde man aangespoeld te Domburg

In Suriname is vanmorgen een vat met daarin een lijk van een man aangespoeld te Domburg. Het vat was afgesloten met een hangslot en de voeten van de man staken deels eruit (foto onder). Het werd ontdekt langs de rivier te La Recontre, 1e straat.

Het zou gaan om een man van ongeveer 40 jaar, met een lichte huidskleur. Het vermoeden bestaat dat het om een buitenlander vermoedelijk een Cubaan gaat. Er is vrijwel zeker sprake van een misdrijf. De verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn bezig met het onderzoek.

Afgelopen woensdag werd een buitenlandse man, tegen zijn wil meegenomen door drie mannen met kogelvrije vesten met het opschrift ‘politie’. Dit gebeurde rond 18.00u bij de Maretraite Mall. Het vermoeden bestaat dat er een link is met dit voorval.

Nadere berichtgeving volgt. Zo werd het vat aangetroffen: