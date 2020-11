Stel nu je eigen pakket met Surinaamse producten samen bij Fernandes Express

Begin deze maand maakte Fernandes Express het mogelijk om producten uit Suriname online te bestellen en als pakket in Nederland te ontvangen. Vanwege het succes van deze eerste online supermarkt van Suriname, kunnen Nederlandse klanten vanaf nu ook hun eigen pakket samen stellen, door de producten hier per stuk te kopen.

Daarnaast heeft Fernandes Express haar assortiment flink uitgebreid met bekende, authentieke producten gemaakt door Surinaamse fabrikanten, waaronder: Fernandes Kerstbrood, Renar Pindasambel, Rashida’s Chutney, Tafra Tafelzuren, Ginie’s koekjes en Debipersad Masala. Kijk op deze pagina voor alle producten.

Klanten die de producten in Nederland geleverd willen krijgen kunnen minimaal 2kg en maximaal 10kg aan producten per keer bestellen. Dit vanwege de restricties in het luchtvrachtverkeer. Er kan gekozen worden voor bezorging thuis of voor het zelf ophalen bij een van de afhaalpunten (zie onderaan) van Cavalier Shipping, wat natuurlijk flink in de vrachtkosten scheelt.

Fernandes Express hoopt de Surinaamse fabrikanten hiermee een boost te geven, omdat Suriname de buitenlandse deviezen heel hard nodig heeft. Bestel nu deze producten van Surinamers voor Surinamers en krijg in 10 dagen het pakket tot aan huis geleverd.(*)

Alle bestellingen geschieden via ‘hoppa’ de handelssite van de Hakrinbank, die ook garant staat voor veilig betalen. Via die site is het al geruime tijd mogelijk vanuit Nederland online uw boodschappen te doen voor familie en vrienden in Suriname! Hier maken honderden Nederlanders reeds gebruik van, om hun familie in Suriname in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

Genieten van Surinaamse producten tot aan huis wordt nu wel heel makkelijk met de online pakkettendienst van Fernandes Express. Voor vragen kunt u mailen naar fernandes.express@fernandes.sr of bellen/appen naar (00)5978644534/(00)5978427941.

(*) Disclaimer. Vanwege de huidige gezondheidsmaatregelen kan het soms wat langer duren. Het gaat om levering in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.