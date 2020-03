Kinderen doen het goed op Instagram (dankzij hun moeders)

Jonge kinderen in mooie kleren op Instagram scoren. Over Instagram Mommy’s en hun kroost.

Shane, het zoontje van Patrick Kluivert, heeft 395.000 volgers op Instagram. Als influencer tekende hij op zijn negende al een contract met sportmerk Nike. Zijn grote broer beheert zijn account. Daarnaast heeft het ventje een eigen youtube kanaal met kookfilmpjes.

Niet elk kind krijgt zoiets voor elkaar en zijn achternaam zal er zeker mee te maken hebben. Dat neemt niet weg dat social media volstaat met kinderen, van babies tot pubers, die goed in de kleren zijn gestoken en zich tonen als volwaardige modellen.

Insta Mommy’s en kindermodellen

Dat doen ze niet zelf, dat doen hun moeders. Instagram Mommy’s worden ze genoemd en er zijn voorbeelden te over. Zo zien we de peuterdametjes helemaal in het roze gekleed met een echte rugzak die perfect bij de outfit past.

En dan zijn er ook moeders die zichzelf erbij opzetten. Vaak eerst nog met een zwangere buik om vervolgens helemaal los te gaan met hun pasgeboren kleine kroost. Het zijn duidelijk niet zomaar foto’s, want de kleuren van de beelden zijn op elkaar afgestemd. De Instagram Feed is herkenbaar en heeft een duidelijk thema. Zoals het hoort. Als je scoren wilt.

Nu lijken het spontaan gemaakte kiekjes, maar zo werkt het niet. Sommige moeders zijn een paar uur per dag bezig met die foto’s. Het begint met de kledingkeuze bepalen, kind aankleden, poses bedenken en beelden maken. Dan moet er nog een keuze worden gemaakt uit de vele foto’s. Ofwel met mamma erbij met die leuke rugtas dames, of alleen op de kiek als peuter met dat kekke outfitje aan? En er dan nog een juiste tekst met hashtags bij plaatsen.

Kritiek en volgers

Vervolgens gaan de beelden de wereld in. En dat vindt niet iedereen een goede zaak. Er is vooral kritiek op bekende Nederlanders die hun kind meenemen in hun businessmodel. Denk aan mode-onderneemster Josh V. met dochter Alexis, Sanny van Sanny zoekt geluk met haar kroost (85,4.00 volgers!) of Arie Boomsma mijn zijn kids.

Tegenover de kritiek wordt er ook positief op gereageerd. Veel mensen vinden het gewoon bij de tijd horen en zien graag de nieuwste kinderoutfits voorbijkomen inclusief een kekke rugzak kind. Dat de Instagram moeder daar haar voordeel mee doet doordat ze de rugzak van de fabrikant gratis krijgt -het is natuurlijk een stukje reclame- snapt iedereen.