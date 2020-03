Verblijfsvergunning vreemdelingen met kortverblijfsperiode verlengt

De afdeling Vreemdelingendienst van het ministerie van Justitie en Politie heeft tijdens de persconferentie van COVID-19 UPDATE medegedeeld dat vanwege de ingestelde lockdown per 13 maart 2020 in Suriname, vreemdelingen hun verblijfsvergunning wordt verlengd totdat de situatie is genormaliseerd.

De verlenging geldt voor de groep vreemdelingen met een kortverblijf van 6 maanden die Suriname vanaf 13 september 2019 is binnengekomen en ook die groep met een kortverblijfsvergunning van 3 maanden die sinds 13 december 2019 in Suriname is.

De groep wordt gevraagd zich te registreren op vreemdelingsurcovid19@gmail.com.