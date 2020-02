VIDEO: Jenna brengt nieuwe single uit getiteld ‘So naive’

Jenna, ook wel bekend als Jennifer Bhagwandin, heeft een nieuwe single en niet zomaar één! Haar eerste originele Punjabi release getiteld ‘So naive’ is uitgekomen op 14 februari jongstleden. Jenna heeft onlangs een contract getekend bij een groot management bureau in Engeland genaamd AP Entertainment. Mede door haar managers Amjad Khan en Nina Yousuf van AP heeft zij deze eerste single groots gelanceerd in de UK. Zij had een geslaagde promo tour daar, inclusief een release party samen met de legendarische Panjabi MC bekend van ‘Mundian to bach ke’.

Ook werd Jenna warm ontvangen door alle grote radio stations zoals de BBC. Terwijl ze daar op tour was kreeg zij een onverwachts telefoontje van het populaire muziek kanaal B4U, dat zij Jenna tot hun ‘Voice of the week’ hadden gemaakt. Met een bereik van miljoenen kijkers wereldwijd was dit best wel een leuke verrassing voor haar als nieuwe artiest in de Punjabi muziek scene.

De clip:

Tekst gaat door onder dit filmpje:

Jenna schreef al jaren haar eigen nummers in het Nederlands en Engels, maar besloot om nu ook originele Punjabi en Hindi nummers uit te brengen. ‘So naive’ is geproduceerd door Jasz Gill en de high budget videoclip is opgenomen in Turkije. Het liedje is een pop/dance track en werd in de UK Desi scene heel enthousiast ontvangen en bestempeld als vernieuwend.

Onlangs had Jenna oftewel Jennifer Bhagwandin een video gepost op haar Facebook en vlog kanaal, waarin zij openhartig vertelt over de misstanden en struggles die zij ervaarde in de Surinaams- Hindoestaanse muziek scene. Ook deelde zij mee te stoppen in die scene. Zij is nu echter een hele nieuwe weg ingeslagen en zal dit jaar nog meer eigen Punjabi/Hindi singles zoals ‘So naive’ uitbrengen onder haar nieuwe management.

‘So naive’ heeft een frisse nieuwe sound en is helemaal in de stijl die we van Jenna gewend zijn. Pop/dance met als thema female empowerment.

Onlangs bracht ze samen met haar zus Anupa nog een clip uit die opgenomen is in Suriname: