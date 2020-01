Nieuw clip van Valentijns nummer X-TATIK opgenomen in Suriname

De zussen Jennifer en Anupa Bhagwandin, oftewel het duo X-TATIK, komen met een nieuwe single genaamd “I Love You”. Het is een release speciaal voor Valentijnsdag en de videoclip is opgenomen in Suriname. De clip toont beelden van de Copenamerivier en –brug, tevens ook de prachtige Surinaamse groene natuur.

Een must see met prachtige drone shots door regisseur Frank van Hamme. In deze clip laten de zussen een wat meer stoerdere urban vibe zien. De track gaat over het volledig ongeremd laten blijken van je liefde voor iemand. De boodschap komt met een knipoog naar Valentijnsdag toe: als je van iemand houdt wees niet bang om je liefde te tonen. Weet wat je wilt en durf dat te uiten. Dit alles met respect natuurlijk.

“Het is een leuk thema geweest om over te schrijven en mee te spelen”, aldus de dames van X-TATIK. “Liefde staat helemaal centraal in onze nieuwe track. It’s not obsession, ‘cause I’m headstrong and I want what’s mine. It’s not addictive ‘cause I’m persistent. It’s not out of line”, aldus de lyrics geschreven door de zusters Jennifer en Anupa Bhagwandin. Zij schreven de lyrics en melodie gezamenlijk.

Voel je de Valentijnskriebels al? De video is een must see om in the mood te komen en niet te vergeten te genieten van het prachtige Suriname. Bekijk de clip hier: