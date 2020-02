Man rijdt met vervalst rijbewijs na twee keer zakken voor rijexamen

De 31-jarige autobestuurder Jeffry is afgelopen week door de politie aangehouden nadat tijdens een controle geconstateerd was dat hij met een vervalst rijbewijs rond reed. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie was op zaterdag 15 februari bezig met verhoogde verkeerscontrole tijdens operatie Alpha. Daarbij werd de bestuurder het stopteken gegeven, waaraan hij gevolg gaf. Tijdens de controle van de autobescheiden en zijn rijbewijs, werd geconstateerd dat hij deze autobestuurder een vervalst rijbewijs in zijn bezit had.

Jeffry werd terstond aangehouden. Hij verklaarde tot twee keer toe te zijn afgewezen voor zijn rijexamen, waardoor hij ertoe overging een valse rijbewijs te kopen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de autobestuurder ingesloten.

Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Fraude meldt de Surinaamse politie.