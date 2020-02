Rovers volgen geldtransport vanaf bank en plegen overval op klaarlichte dag

Het lijkt wel het scenario van een Hollywood actie film, maar dan in Suriname: Bij een roofoverval op een geldtransportvoertuig van Sahara Cambio, is vrijdag op klaarlichte dag een groot bedrag in vreemde valuta en SRD buit gemaakt.

Het geldtransportvoertuig zou samen met een volgauto van een bank in de stad komen en richting de cambio aan de Lalla Rookhweg gaan. Vier gemaskerde en gewapende criminelen reden het voertuig vervolgens klem ter hoogte van de tempel aan de Lalla Rookhweg.

Daarbij werden de inzittenden en ook die van de volgauto onder schot gehouden. Tijdens de roofoverval zouden er schoten zijn gelost maar niemand raakte gewond. De Surinaamse politie heeft een gespecialiseerd onderzoeksteam op de zaak gezet.

Eerder waarschuwde het Korps Politie Suriname al dat personen die met veel geld van de bank komen, het slachtoffer worden van criminelen die op de loer liggen: