Man rijdt in voertuig dat eerder gestolen was bij woningroof

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van de Surinaamse politie heeft begin deze maand de 35-jarige voortvluchtige verdachte Rodney B. op het Flora A project opgespoord en aangehouden. De man reed in een voertuig dat eerder gestolen was bij een woningroof te Leiding, meldt het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer van die roof deed aangifte op het politiebureau Santodorp ter zake beroving van zijn sieraden van geelmetaal, paspoort, zijn voertuig en enkele persoonlijke spullen. Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat de benadeelde in de vroege ochtend thuis aankwam en door drie manspersonen, die vermoedelijk gewapend waren, is overvallen.

Na de informatie te hebben uitgewerkt, werd Rodney op het Flora A project gesignaleerd. De verdachte werd met het gestolen voertuig van de benadeelde in de kraag gevat. Rodney verklaarde aan de politie dat hij het gestolen voertuig zonder kentekenplaten als onderpand kreeg van een Guyanese man die bij hem van gezicht bekend is. Hij kreeg hiervoor 2.000 SRD in ontvangst.

Het voertuig is hangende het onderzoek in beslag genomen. Rodney is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie.