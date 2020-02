Re-Play ontvangt Lifetime Achievement Award in Suriname

Na twee succesvolle shows in Suriname gegeven te hebben, werd Re-Play als groep verrast met een certificaat van waardering van het Ministere van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, alsook een Lifetime Achievement Award voor alle 4 individuele zangers apart, uitgereikt door het Directoraat Cultuur. Dit allemaal voor hun inzet, baanbrekend werk en verdiensten in de muziek, intussen al 30 jaar.

Directeur cultuur, mw. Elviera Sandie geeft aan dat het een must is dat alle Surinaamse artiesten in Suriname, maar ook diaspora artiesten buiten onze grenzen die een duidelijke staat van dienst hebben weten te presteren, deze erkenning krijgen van de staat Suriname. We zijn een divers land in verschillende culturen en talen en deze heren hebben getoond dat het Surinaamse bloed stroomt in hun lichaam en dat blijkt ook in hun performances en songs.

Als reactie geven de heren van Re-Play, betsaand uit Alwin Burke, Samuel de Wit, Henk Waarde en Mark Dakriet, aan dat het een hele eer is om als artiesten de erkenning te krijgen maar zeker ook nog van het land waar hun roots ligt. Ze nemen dit mee als grote waardering en zien het als stimulans voor henzelf om gewoon door te gaan met mooie muziek maken, maar ook voor anderen om niet op te geven in hun muzikale droom. Als blijk van dank gaven de heren een korte maar prachtige performance aan de medewerkers van het directoraat Cultuur die hun idolen kwamen begroeten en op de foto gingen met de artiesten.

Re-play was in Suriname op uitnodiging van Nisha Madaran voor voor 2 valentine shows en het uitbrengen van een nieuwe song die zij met Nisha hebben opgenomen met de titel “Mijn Ware Liefde”, geschreven door Roberto Banel. Nisha kreeg van Directoraat Cultuur ook een Special Achievement award uitgereikt voor de wijze waarop zijn uiting geeft aan haar muziek en integratie van muziek en culturen teweegbrengt.