Meisje (13) aangehouden voor diefstal uit woning

Een 13-jarig meisje is gisteren door de politie aangehouden in het district Wanica voor diefstal uit een woning.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het meisje samen met een groep jongeren een diefstal heeft gepleegd in een woning in de buurt van De Goede Verwachting. Daarbij hebben de Surinaamse jeugdigen een fiets en andere kostbare spullen buitgemaakt.

De man des huizes betrapte de jongeren op heterdaad en zette een achtervolging in. Daarbij wist hij het meisje aan te houden. De overige jeugdigen zagen kans om te vluchten.

De benadeelde droeg de 13-jarige over aan de politie. Bij onderzoek zijn enkele van de gestolen spullen op de tiener aangetroffen en in beslag genomen. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de overige jeugdigen.