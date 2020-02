Terreinwagen knalt met volle vaart op tankwagen

Een terreinwagen is vrijdagvond met een volle vaart achterop een tankwagen geknald aan de Martin Luther Kingweg. Daarbij verloor de bestuurder de controle over het stuur en botste ook met een tegemoetkomende personenauto.

De veroorzaker raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. Het ongeval gebeurde rond 21.30u ter hoogte van de Tout Lui Faut Middenweg.

De terreinwagen en de tankwagen reden vanuit Paranam richting Latour. Op een gegeven moment remde de tankwagenchauffeur af, maar zijn achterrijder die met een behoorlijke snelheid reed, merkte dat laat op. Daarbij knalde hij met een volle vaart achterop de tankwagen.

De personenauto als de terreinwagen raakten behoorlijk beschadigd. De Surinaamse politie kreeg de melding via het Command Center en ging ter plaatse voor onderzoek.