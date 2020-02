Surinaams TV station doet verslag van Carnaval op Curaçao

Dit weekend wordt op Curaçao de 50ste editie van het Caraibisch Carnaval gevierd. Het jaarlijks terugkerend event trekt ook bezoekers uit Suriname. Voor de mensen die er niet bij kunnen zijn, worden de festiviteiten ook uitgezonden via het Surinaamse TV station STVS.

Voor die zender is Gail Eijk op het eiland om verslag te doen van het carnaval. Donderdagavond om 21.00 was er al een eerste reportage ‘ De introductie’ vanuit Curaçao via de De STVS op kanaal 8.2. Deze reportage is hieronder terug te zien.

Ook op vrijdag gaan het team van de STVS op pad. Deze foto’s plaatste Gail enkele uren geleden: