Zaterdag benoeming nieuwe Governor CBvS: Maurice Roemer

De Surinaamse president Bouterse zal de heer Maurice Roemer zaterdagmiddag 22 februari benoemen tot nieuwe Governor van de Centrale Bank van Suriname. De benoeming vindt om 13.00u plaats in het presidentieel paleis te Paramaribo.

Maurice Roemer studeerde bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij is sinds 1999 hoofddirecteur van de Surinaamse Assurantie Maatschappij ‘Self Reliance N.V.’. Daarnaast is hij president-commisssaris van Suriname Yellow Pages N.V. en parttime docent in de studierichting Bedrijfskunde aan de Universiteit van Suriname.

Hij heeft de steun gekregen van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV). Twee andere kandidaten, Sigmund Proeve en Armand Zunder die werden voorgedragen door president Desi Bouterse, kregen deze steun niet.

De CBvS zat ruim een maand zonder voorzitter nadat Robert van Trikt zijn ontslag had ingediend toen onregelmatigheden aan het licht waren gekomen.

“Roemer heeft ruime kennis van het financiële systeem in Suriname en hij heeft bewezen ervaring te hebben met crisismanagement. Daarnaast is hij integer en van onbesproken gedrag”, aldus voorzitter Eblein Frangie van de SBV.