VIDEO: Brandweer Suriname rukt uit voor brand in busje

Een blusauto van het Korps Brandweer Suriname moest vanmiddag uitrukken voor een brand in een bestelbusje. Het voertuig vatte vlam op de hoek van de Emielaan en de L’Hermitageweg. In het filmpje dat hieronder is geplaatst, is te zien dat het busje op de berm langs de weg staat.

De brandweer arriveerde rond 13.30u bij de brand. Op dat moment was het busje zo goed als uitgebrand zoals ook in onderstaande filmpje te zien is. Er kon toen alleen nog maar nageblust worden.

Het vuur heeft het busje, dat waarschijnlijk een sloopvoertuig is, totaal vernield. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Bekijk het filmpje hier: