‘Criminelen achtervolgen en beroven burgers die met veel geld van de bank komen’

Het Korps Politie Suriname heeft de gemeenschap maandag gewaarschuwd voor een fenomeen waarbij burgers die met veel geld van de bank komen, het slachtoffer worden van criminelen die op de loer liggen.

De afgelopen periode is uit politionele onderzoeken namelijk gebleken, dat criminelen hun slachtoffers hebben achtervolgt en beroofd niet lang nadat de slachtoffers bankinstellingen hadden verlaten met grote geldbedragen in hun bezit.

In enkele strafzaken is namelijk naar voren gekomen, dat de criminelen vooraf wisten dat hun slachtoffers grote geldbedragen gingen lichten bij de bank. Het politie advies aan de burgers is dat indien het niet noodzakelijk is u anderen niet vertelt dat u een groot geldbedrag zal gaan lichten bij de bank.

“Maakt u zoveel mogelijk gebruik van de girale mogelijkheden die onder andere bankinstellingen bieden als het gaat om grote geldbedragen die u nodig heeft om activiteiten te ontplooien” aldus de Surinaamse politie in een persbericht.