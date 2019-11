FATU zondag 17 november in het Bijlmerpark Theater

FATU is het stand-up comedy programma van het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuid-Oost. Al twaalf jaar lang ontvangt vaste MC en host Jeffrey Spalburg drie collega-comedians. Kom hard lachen in De Bijlmer!

Hij had al een eigen Netflix-special, maar bij FATU was hij nog nooit: René Van Meurs. Powerhouse-comedy van de Nederlands/Surinaamse Nina De La Parra en de ontspannen verhalen van geboren toriman Howard Komproe. En dat allemaal in 1 show!

Reserveer snel! Want FATU is ALTIJD FATU😎 🇸🇷🇱🇺

Check ook dit filmpje van een vorige editie: