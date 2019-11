Eerste steenlegging herbouw afgebrand gebouw DNA Suriname

Het op 1 augustus 1996 afgebrande gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname en het eveneens door brand verwoeste pand van het ministerie van Algemene Zaken in Paramaribo, worden in originele stijl herbouwd. De eerste steenlegging voor de herbouw van beide panden vond gisteren plaats.

Volgens Elviera Sandie, directeur Cultuur belast met het toezicht, worden de panden niet meer geheel in hout opgetrokken maar gecombineerd met ander materiaal. Hierdoor zal de houdbaarheid en het onderhoud financieel ietwat acceptabeler zijn.

Het project wordt medegefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en wordt uitgevoerd door de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), in het kader van het stadsherstel van Paramaribo. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en zijn werkarmen zijn belast met de coördinatie en de uitvoering. De supervisie is in handen van het Surinaamse bedrijf KDV. Na het gunningsproces is een aannemer van Chinese origine in aanmerking gekomen.

De bouwwerkzaamheden zijn berekend voor twee jaar, terwijl het PURP-project vijf jaar loopt, dus tot 2022. Tegelijkertijd wordt ook de Waterkant aangepakt, inclusief het gebouw van het ministerie van Justitie en Politie. Ook wordt het pand naast de Congresghal compleet gerenoveerd. Verder worden beide afdelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in het project meegenomen.