Onderzoek naar witwassen 75 miljoen euro door bedrijven uit Suriname

De 19,5 miljoen euro die door Nederland in beslag werd genomen maakt volgens de Nederlandse justitie onderdeel uit van zeer omvangrijke witwas praktijken door bedrijven in Suriname. Dat blijkt uit de de eerste zitting rond deze zaak, die vandaag dient voor de rechtbank in Nederland. De Nederlandse justitie doet onderzoek naar het mogelijk witwassen van 75 miljoen euro door drie banken en vijf geldwisselkantoren uit Suriname meldt De Telegraaf.

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie werd het geld per vliegtuig naar Nederland vervoerd. Op één zending van maar liefst 19,5 miljoen euro is in april 2018 beslag gelegd. Nooit eerder werd op zoveel contant geld beslag gelegd. Suriname vecht de inbeslagname van deze enorme partij cash aan.

Volgens de krant nam het Openbaar Ministerie Noord-Holland het geld in april 2018 in beslag, omdat volgens het OM voor het overgrote deel van het geld geen legale herkomst kon worden aangetoond. Het OM doet nog sporenonderzoek naar de biljetten om te kijken of er dna of vingerafdrukken op zitten van criminelen.

De krant schrijft verder dat de grote hoeveelheid cash die naar Nederland is verzonden, volgens de Surinaamse financiële instellingen te verklaren is door het feit dat Suriname een ’cash-economie’ heeft en toeristen veel contant geld meenemen. Het OM wijst erop dat toeristen echter zelden of nooit met briefjes van 500 betalen en dat de toename van de omvang van de verstuurde geld zendingen niet strookt met de economische ontwikkelingen in het land.

