Leerling die vermoedelijk van Bosje brug wilde springen op tijd verwijderd door politie

Een jongen gekleed in mulo-uniform, die gisteren vermoedelijk een einde aan zijn leven wilde maken door van de Wijdenboschbrug de Surinamerivier in te springen, is op tijd door de politie verwijderd van de brug. Na ondervraging bleek hij in de war te zijn.

Waterkant verneemt dat enkele automobilisten het Command Center meldden dat een minderjarige jongen gekleed in mulo-uniform over de Wijdenboschbrug liep richting de top. De Motor Surveillance Dienst van het Korps Politie Suriname werd ingeschakeld en ging ter plaatse.

Een motoragent trof daadwerkelijk een lopende minderjarige jongen op de brug aan. Hij werd staande gehouden door de agent. Tijdens ondervraging bleek hij in de war te zijn. De wetsdienaar nam het zeker voor het onzekere en schakelde toen zijn collega’s in om de jongen af te voeren voor begeleiding.

De Surinaamse motoragent die was uitgerukt naar de melding plaatse in de avond een bericht op Facebook, waarin hij aangaf dat hij op de brug werd belemmerd door een automobiliste. Het bericht was bedoeld om de gemeenschap erop te wijzen dat het belemmeren van de politie in haar werk nergens voor nodig is. Dit omdat het kan dat de politie onderweg is om jou eigen familie te redden.

Hieronder het bericht van de motoragent: