Surinaamse banken dienen klaagschrift in bij Nederlandse rechtbank omtrent 19,5 miljoen euro

Banken in Suriname hebben gezamelijk een klaagschrift ingediend bij Rechtbank Noord-Holland over de beslagname van de 19,5 miljoen euro in april vorig jaar. Het gaat om de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de Hakrinbank, de Surinaamsche Bank en de Finabank, meldt de Surinaamse Starnieuws.

De nieuwssite verneemt dat de advocaten van de banken tot de conclusie zijn gekomen dat de beslagname van de geldzending in strijd is met het volkenrechtelijke beginsel van immuniteit. De geldzending is verricht door de CBvS namens de lokale banken. De banken blijven bij hun standpunt dat het beslag leggen op de geldzending door het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) onrechtmatig is geweest. De verdenking van het OM dat de gelden van witwassen afkomstig zijn is volgens hen misplaatst.

De advocaten van de banken hebben eerder dit jaar tijdens een persconferentie duidelijk gemaakt dat de inbeslagname van de geldzending grote schade toebrengt aan de Surinaamse economie. Sinds het geld in beslag genomen is, kunnen er geen verschepingen plaatsvinden. De euro’s stapelen zich op waardoor er een tekort is ontstaan aan US-dollars, die ge√Įmporteerd werden. Volgens de nieuwssite is de inzet van het klaagschrift dat de rechtbank het OM beveelt om de inbeslagname op te heffen. Het geld moet teruggegeven worden aan de CBvS.