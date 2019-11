Suriname promoot producten op beurs in Cuba

Suriname staat momenteel samen met 55 andere landen op de Fihas beurs te Havana de Cuba. Deze beurs wordt gehouden van 4 tot en met 8 november 2019. Suriname wordt vertegenwoordigd door het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T), die op haar beurt producten van 18 Surinaamse bedrijven promoot. Het is de 9e keer dat Suriname meedoet aan beurzen in Cuba.

Volgens Poetisi Magubane, beleidsmedewerker van de Afdeling Ondernemerschap van HI&T die leiding geeft aan de Surinaamse delegatie is men vaak ingenomen met de producten van Suriname. Poetisi geeft verder aan dat Suriname niet alleen in Cuba bekend wordt, maar ook in andere landen, omdat ook de andere landen die op de beurs staan de aandacht vestigen op Suriname.

Het ministerie van HI&T doet er alles aan om zoveel mogelijk het Surinaamse product wereld bekend te maken, daarom is het belangrijk dat ons land meedoet aan zulke beurzen. De ambassadeur Marciano Edgar Armaketo is er trots op dat Surinaamse producten schitteren op de beurs in Cuba.

Armaketo zegt dan men al bezig is te kijken naar mogelijkheden om Surinaamse producten op de schappen te plaatsen in Cuba, maar dat men nu al kennis met maakt is geweldig. Van 9 uur s’ morgens tot en met 5 uur s’ middags zullen de vertegenwoordigers van het ministerie van HI&T tijdens de beursdagen Suriname waardig uitdragen.