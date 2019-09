Oud-directeur Jharap van Staatsolie spreekt deze week in Amsterdam

De bekende oud-directeur van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., geoloog Srirampersad Eduard (Eddy) Jharap, spreekt op vrijdag 13 september a.s. in de Koningskerk te Amsterdam. Op deze avond organiseert het broederschap AMOS het event ‘I Have a Dream’. Jharap is dan de keynote speaker over o.a. staatsolie Suriname. De aanvangstijd is 19.30.

Eddy Jharap heeft zijn bekendheid te danken aan het succes van Staatsolie tijdens zijn beleid als algemeen directeur gedurende 25 jaren (sinds 1980). Hij is de eerste werknemer, eerste directeur en de eerste jubilaris met 25 dienstjaren van het bedrijf. Voor zijn diensten mag hij zich drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster noemen.

Hij werd geboren in een arm landbouwersgezin van 10 kinderen. 1964 behaalde hij het diploma van de Algemene Middelbare School en kreeg een studiebeurs voor geologie van de bauxietmaatschappij Suralco.

Jharap studeerde in Nederland en keerde in 1970 terug naar Suriname waar hij in dienst trad van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD). Een periode waarin ook ingenieurs zoals Hugo Coleridge, naar hun geboorteland terugkeerden en zich o.a. verdiepten in de aanwezigheid van ruwe olie in de bodem van Suriname.

Jharap: “Een hoogtepunt in mijn leven was 25 november 1982: de dag van de eerste succesvolle olieboring in Suriname”.